Воронин — о голе Комличенко в матче с «Зенитом»: «В Англии никогда бы такое не свистнули»
Тренер «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал информацию о том, что ЭСК РФС признала ошибочным решение засчитать гол нападающего Николая Комличенко в матче «Зенит» — «Ростов» (2:2).
— Нет ощущения, что нет сейчас команд, которые мы обязаны обыгрывать?
— Сейчас футбол немного выровнился. Любая команда выходит биться. Бегать и биться все научились. Плюс, если есть два-три игрока, которые умеют играть. Тот же Салах в Египте выходит и решает моменты. Сейчас тяжело параллели проводить.
— Видели ли вы момент с Комличенко?
— В Англии никогда бы такое не свистнули. Мы удивились, что этот гол засчитали в Питере, еще и после видеопросмотра. Комличенко сыграл плечо в плечо. Ничего в этом нет такого. У нас -8 градусов на улице, а они по 7 минут смотрят. Надо как-то побыстрее. Плюс к этому, судьи поднимают флажок, когда игра уже идет три минуты. Какие-то нефутбольные уже правила, — сказал Воронин в беседе с корреспондентами «СЭ» Антоном Ивановым и Севастианом Терлецким.
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