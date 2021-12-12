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Воронин — о голе Комличенко в матче с «Зенитом»: «В Англии никогда бы такое не свистнули»

20:20
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Тренер «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал информацию о том, что ЭСК РФС признала ошибочным решение засчитать гол нападающего Николая Комличенко в матче «Зенит» — «Ростов» (2:2).

— Нет ощущения, что нет сейчас команд, которые мы обязаны обыгрывать?

— Сейчас футбол немного выровнился. Любая команда выходит биться. Бегать и биться все научились. Плюс, если есть два-три игрока, которые умеют играть. Тот же Салах в Египте выходит и решает моменты. Сейчас тяжело параллели проводить.

— Видели ли вы момент с Комличенко?

— В Англии никогда бы такое не свистнули. Мы удивились, что этот гол засчитали в Питере, еще и после видеопросмотра. Комличенко сыграл плечо в плечо. Ничего в этом нет такого. У нас -8 градусов на улице, а они по 7 минут смотрят. Надо как-то побыстрее. Плюс к этому, судьи поднимают флажок, когда игра уже идет три минуты. Какие-то нефутбольные уже правила, — сказал Воронин в беседе с корреспондентами «СЭ» Антоном Ивановым и Севастианом Терлецким.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72

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