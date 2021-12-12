Воронин ответил на вопрос, мешает ли «Зенит» развиваться чемпионату России
Тренер «Динамо» Андрей Воронин после матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1) отметил, что к питерцам нельзя предъявить претензии за то, что они много тратят на покупку новых игроков.
— Как вы относитесь к тому, что на «Зенит» тратят очень много денег? Это не мешает чемпионату развиваться?
— Никак. Каждый клуб может делать то же самое, если позволяют возможности.
— Так не каждому клубу позволяют возможности.
— То же самое делает «Манчестер Сити». «Сандерленд», например, не имеет таких ресурсов, однако чемпионат от этого слабее не становится.
— У них 7 таких команд, которые могут столько тратить, а у нас одна.
— Но при этом «Манчестер сити» за последние годы потратил больше миллиарда. С этим ничего не поделаешь. «Манчестер сити» все равно иногда проигрывает командам из нижней части таблицы. Так же и «Зенит» вот в прошлый раз сыграли вничью с «Ростовом» 2:2. До этого на выезде 2:1 проиграли тульскому «Арсеналу».
У «Зенита» другие цели. Они играют в Лиге Чемпионов. Для этого нужны классные футболисты. Здесь эти игроки могут выделяться на фоне остальных. Хотя игру с «Челси» мы смотрели. Один из лучших матчей, — сказал Воронин в беседе с корреспондентами «СЭ» Антоном Ивановым и Севастианом Терлецким.
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