Воробьев — о чемпионской гонке: «Вот он — шанс, когда реально можно чего-то достичь!»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев в интервью «СЭ» высказался о чемпионских амбициях команды.

— Прямо сейчас «Локомотив» в тройке. А есть цель стать первыми?

— Конечно! Для чего мы тогда играем в футбол? Всем хочется поднять трофей над головой. У нас есть игроки, которые подходят к 30 годам на пике формы... Так вот он — шанс, когда реально можно чего-то достичь! Мы все профессионалы, хотим быть чемпионами.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 37 очков в 18 матчах.