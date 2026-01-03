Вокалист рок-группы Catharsis: «Карасев — крутой гитарист! Харизматичный»

Вокалист рок-группы Catharsis Олег Жиляков в комментарии для «СЭ» поделился впечатлением от выступления с футбольным арбитром Сергеем Карасевым.

«С гитарой, как и в футболе — чем меньше тренируешься, тем меньше навыков и умений меньше. Желательно хотя бы два часа в день уделять. Скажу сразу, что у Сергея Геннадьевича все хорошо получается. Я в нем и не сомневался. С каждым разом все лучше. По мне, он — крутой гитарист! Харизматичный, но надо чуть поставить сценическое движение», — сказал Жиляков «СЭ».

Ранее Сергей Карасев принял участие в фестивале «Главная Metal-Елка страны».

На мероприятии 46-летний судья выступил с рок-группой Catharsis. Он сыграл на электрогитаре.