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В Душанбе прошли похороны Мухамадиева

Анастасия Пилипенко

Похороны чемпиона России в составе «Спартака» Мухсина Мухамадиева прошли на кладбище Лучоб на севере Душанбе, сообщает ТАСС.

Проститься с Мухамадиевым пришло более сотни человек, в том числе представители душанбинского футбольного клуба «Истиклол» и посольства Турции. Дипломаты прислали траурный венок от имени дипмиссии.

Мухамадиев ушел из жизни 1 января в возрасте 59 лет. Он выступал за «Памир», московские «Спартак», «Локомотив», «Торпедо», нижегородский «Локомотив», «Аустрию», «Бухару», «Шинник», тульский «Арсенал», «Самарканд» и подольский «Витязь». В 1994 году он стал чемпионом России в составе «Спартака».

С 2008 по 2012 годы Мухамадиев был спортивным директором «Рубина», в этот период казанская команда дважды стала чемпионом России (2008, 2009), выиграла Кубок (2012) и Суперкубок страны (2010). В качестве главного тренера Мухамадиев дважды привел «Истиклол» к победе в чемпионате Таджикистана (2016, 2017).

Источник: ТАСС
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Мухсин Мухамадиев
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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