В Душанбе прошли похороны Мухамадиева

Похороны чемпиона России в составе «Спартака» Мухсина Мухамадиева прошли на кладбище Лучоб на севере Душанбе, сообщает ТАСС.

Проститься с Мухамадиевым пришло более сотни человек, в том числе представители душанбинского футбольного клуба «Истиклол» и посольства Турции. Дипломаты прислали траурный венок от имени дипмиссии.

Мухамадиев ушел из жизни 1 января в возрасте 59 лет. Он выступал за «Памир», московские «Спартак», «Локомотив», «Торпедо», нижегородский «Локомотив», «Аустрию», «Бухару», «Шинник», тульский «Арсенал», «Самарканд» и подольский «Витязь». В 1994 году он стал чемпионом России в составе «Спартака».

С 2008 по 2012 годы Мухамадиев был спортивным директором «Рубина», в этот период казанская команда дважды стала чемпионом России (2008, 2009), выиграла Кубок (2012) и Суперкубок страны (2010). В качестве главного тренера Мухамадиев дважды привел «Истиклол» к победе в чемпионате Таджикистана (2016, 2017).