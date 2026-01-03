Вокалист рок-группы Catharsis считает, что Карасев входит в топ-5 лучших арбитров мира

Вокалист рок-группы Catharsis и болельщик «Спартака» Олег Жиляков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о работе своего друга, арбитра Сергея Карасева.

«Я не смотрю на него как на моего друга, когда он на поле. Воспринимаю его как арбитра. Я сам играю в футбол, прошел школу от начала до конца. Меня учили не обращать внимание на судей на поле и не спорить с ними. После матчей мы с Сергеем бывает созваниваемся и обсуждаем с спорные моменты, пересматриваем те же матчи через месяц, но уже с остывшей головой. Я считаю, что это лучший судья в мировой практике. В пятерку лучших арбитров мира он бы точно сейчас входил. Однозначно, он заслуживает работать на чемпионате мира. Его уважают футболисты. Вижу, как игроки с ним общаются», — сказал Жиляков «СЭ».

Ранее Сергей Карасев принял участие в фестивале «Главная Metal-Елка страны».

На мероприятии 46-летний судья выступил с рок-группой Catharsis. Он сыграл на электрогитаре.