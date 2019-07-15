Во время матча "Зенит" – "Тамбов" задержанных на "Газпром Арене" не было

Заместитель начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Эльмар Шахирзаев сообщил корреспонденту "СЭ", что по ходу игры 1-го тура премьер-лиги между "Зенитом" и "Тамбовом" ни один болельщик не был задержан.

– На стадионе задержанных не было, – сказал Шахирзаев. – Матч прошел спокойно.

Напомним, после первого тайма матча между "Зенитом" и "Тамбовом" (2:1) на внешнем стиллобате "Газпром Арены" разгорелся конфликт, по итогам которого служба безопасности вывела за пределы арены нескольких болельщиков. (Гоша Чернов)