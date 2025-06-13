Агент Роналдо: «У нас нет предложений от других команд, он остается в «Ростове»

Агент Жулио Сезар Гранжа, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Роналдо, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

«Роналдо отдыхает и готовится к сборам с «Ростовом». У нас нет никаких предложений от других команд, он остается в российском клубе», — сказал Гранжа «СЭ».

В прошедшем сезоне 24-летний Роналдо провел за «Ростов» 36 матчей, забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи.