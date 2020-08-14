«Внимательно слежу за Миранчуком». Уткин рассказал Рабинеру о «Краснодаре», Мамаеве и Месси

В десятом выпуске онлайн-шоу «На троих с Рабинером» на вопросы обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера и его соведущего Станислава Жатикова на протяжении часа отвечал 20-летний полузащитник «Краснодара» и молодежной сборной России, автор дубля в ворота «Зенита» и пока единственного домашнего гола «быков» в Лиге чемпионов (в ворота «Олимпиакоса») Даниил Уткин.

Вот несколько цитат:

«В академии («Краснодара») в шахматы умеют играть все — кто-то лучше, кто-то хуже. С Сергеем Николаевичем (Галицким) мы играли во время сеанса одновременной игры. Один раз выиграл я, один раз сыграл вничью и дважды проиграл».

«В академии три вещи главные — дисциплина, учёба и футбол. На этом она держится».

«В детстве у меня была майка Месси, а сейчас я больше слежу за игроками своей позиции. Из зарубежных игроков мне нравится игра Де Брёйне. Если говорить о наших, то когда я уже играл в молодёжке, следил за Широковым — пока он играл. Затем за Мамаевым, особенно когда он был в клубе. Это непередаваемый опыт, он многое мне показал — как и что он делает на поле. Конечно же, учился у Маурисио Перейры. Из нынешних российских игроков внимательно слежу за Миранчуком — как он действует на моей позиции».

«Мамаев — большой мужчина, он достаточно прошел эту школу (заключение). Я считаю, что он вышел победителем из этой ситуации».

«Сыграть стартовым составом из 11 воспитанников академии реально, только если 1-2 матча и при условии, что воспитанники будут соответствовать уровню «Краснодара». Но чтобы на протяжении сезона — пока вряд ли».

«Два гола «Зениту» дали сразу скачок уверенности в себе, но главное — показывать стабильную игру и уверенность в себе будет повышаться. Я люблю играть против сильных команд, сам себе доказываю, что способен на это и именно это меня мотивирует!»

Под занавес программы Даниил Уткин устроил среди подписчиков викторину с вопросом — какой номер на его футболке красовался в самом начале карьеры в молодёжной сборной России?

Правильный ответ — номер 7 — дал 16-летний болельщик «быков» из города Усть-Лабинска Краснодарского края Савелий Шадрин. В подарок от Даниила юный болельщик получит игровую футболку с именным автографом.

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