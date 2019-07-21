"Влетает ОМОН – и валит всех подряд". Подробности и реакция на жесть в Ростове

После матча 2-го тура РПЛ "Ростов" "Спартак" (2:2) болельщиков красно-белых на территории стадиона в Ростове-на-Дону атаковали бойцы ОМОН. Судя по словам очевидцев и видео, сотрудники полиции били лежащих людей.

Что произошло

Болельщики "Спартака" долго не могли покинуть стадион после окончания матча второго тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2).

Фанаты начали высказывать недовольство в связи с тем, что их не выпускают с "Ростов Арена" и держат в подтрибунном помещении. Позже появилась видеозапись, на которой болельщиков окружил ОМОН. Сотрудники применили дубинки и электрошокеры.

Реакция очевидца

"СЭ" связался с очевидцем событий – известным болельщиком "Спартака" Николаем Суриным, известным как Угодник. Он опубликовал видео инцидента в Twitter.

– Кончается матч – все выходят с трибуны, – начал Сурин. – Кто куда разбредается. Большая толпа. Кто-то даже вышел чуть раньше, чтобы успеть на поезда и самолеты – все-таки людей много приехали. Идем по территории стадиона, под трибунами, там где буфеты и туалеты.

На выходе толпа людей – никого не пускают. Стоим. Душно. Ждем. Матч закончился уже минут 15-20 как, народ нервничает. У кого самолет, у кого поезд. Не пускают стюарды. Люди в первых рядах начинают со стюардами общаться – ну да, громком и эмоционально, но без кулаков, без жести. Все-таки камеры везде, все уже привыкли к этому.

Ну и понеслось!

Со спины ворвался ОМОН и начал применять спецсредства ко всем без разбора, добивая упавших.

21ый век!

Просто нелюди!@rfsruofficial @rfpl pic.twitter.com/iayzz1HTUh – Угодник (@UgodnikOnTour) July 20, 2019

Вдруг посреди разговора народ начинает падать друг на друга. Думаю – что за фигня? Озираюсь – сзади влетает ОМОН. Человек 30–40 космонавтов. Влетает ОМОН и с размаху валит всех подряд. Народ падает в панике. Я в шоке – вижу, как одному упавшему со всего размаху бьют по спине. На видео у меня еще не самая жесть. Когда я включил камеру, уже прошло секунд 30. Не до съемки было. Кто-то из омоновцев говорит: будете выходить, как мы скажем. В общем, спустя 45 минут ручеек пошел. Ужас. И это стадион ЧМ-2018. (Дмитрий Зеленов)​

Реакция РФС

Представитель РФС прокомментировал "СЭ" инцидент с избиением болельщиков "Спартака" в Ростове-на-Дону.

– В организации матча участвуют клуб, полиция и РПЛ, – сказали "СЭ" в пресс-службе РФС. – Они должны делать все, чтобы игра проходила в комфортных для болельщиков условиях. При этом клубы проходят сертификацию безопасности, и если они не соответствуют критериям, то не должны быть допущены к выступлению в чемпионате. Всем сторонам необходимо работать с фанатами, пресекать неправомерные действия. Но и реакция на нарушения должны быть адекватной. Мы надеемся, что РПЛ разберется в произошедшем в Ростове-на-Дону, такая ситуация на стадионах не должна повториться. (Дмитрий Зеленов)

Реакция РПЛ

Российская премьер-лига выступила с официальным заявлением относительно произошедшего с болельщиками после матча 2-го тура чемпионата России "Ростов" – "Спартак"​ (2:2). Фанаты московской команды после окончания встречи были атакованы бойцами ОМОН в подтрибунных помещениях.

– Российская Премьер-Лига сообщает, что произошел инцидент на матче 2 тура РПЛ "Ростов" – "Спартак-Москва", - говорится в сообщении премьер-лиги. - По материалам предварительной проверки, проведенной РПЛ, установлено, что все системы, обеспечивающие допуск на стадион, безопасность и комфорт болельщиков, работали в штатном режиме, стюарды и сотрудники МВД были корректны и лояльны, создавая атмосферу праздника, о чем свидетельствуют сообщения болельщиков в сети Интернет.

Вместе с тем в ходе матча ряд болельщиков "Спартака" неоднократно использовал пиротехнические изделия, часть которых были брошена в сторону стюардов.

После матча в соответствии с "Планом обеспечения безопасности" полиция провела операцию по выявлению наиболее активных нарушителей. Болельщики, использовавшие пиротехнику, задержаны. Была совершена попытка отбить их. Завязалась потасовка. По решению координационного штаба оперативно введен ОМОН, инцидент локализован. Нарушители доставлены в отделения полиции.

По данным мэрии Ростова по ст. 20.31 ч.3 задержан 1 человек, по 20.31 ч.1 – 7 человек. За медицинской помощью обратился 1 человек.

Российская Премьер-Лига призывает всех болельщиков поддерживать свои команды цивилизованно и в рамках правил.

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