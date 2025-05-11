Гендиректор «Акрона» Власов: «Счастливы, что Дзюба добивается всего в футболке нашего клуба»

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов в разговоре с «СЭ» прокомментировал повторение нападающим команды Артемом Дзюбой достижения экс-футболиста «Локомотива» Дмитрия Лоськова по числу результативных действий в чемпионатах России.

В 28-м туре РПЛ Дзюба отдал результативную передачу в матче с «Ахматом» (3:2). Теперь на счету 36-летнего футболиста 255 (169+86) очков в чемпионате России. Столько же за карьеру набрал Лоськов — 255 (120+135).

«Мы все очень счастливы, что Артем всего добивается в футболке «Акрона». Он это заслужил. И мы рады за него как за человека и футболиста «Акрона», — сказал Власов «СЭ».

В этом сезоне Дзюба сыграл за «Акрон» 20 матчей в РПЛ, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. Тольяттинцы занимают девятое место в таблице РПЛ.