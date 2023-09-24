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Сегодня, 13:56

Власов оценил шансы «Краснодара» и «Спартака» на борьбу за чемпионство с «Зенитом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Олег Власов высказался о конкурентах сине-бело-голубых за чемпионство в РПЛ.

«Краснодар»? У них есть определенные шансы на чемпионство. Но «Зенит» более конкурентоспособен в этом плане. У петербуржцев больше шансов.

«Спартак»? Команда оставляет двоякое впечатление. Моментами играют непонятно. По этой причине нет результата. «Спартак» сейчас не в лучшей форме», – цитирует Власова «Спорт День за Днем».

«Зенит» с 17 очками идет на третьем месте в РПЛ после 8 матчей, отставая от «Крыльев Советов», лидирующих в турнирной таблице, на одно очко. «Краснодар» с 18 очками занимает вторую строчку, уступая лидеру по дополнительным показателям, но «Крылья провели» на одну игру больше конкурентов.

«Спартак» после победы над «Динамо» (1:0) в 9-м туре с 16 очками поднялся на четвертое место в РПЛ.

Источник: «Спорт День за Днем»
Олег Власов
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Стало известно, сколько пропустит защитник «Динамо» Лаксальт
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
2
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
3
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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