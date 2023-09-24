Стало известно, сколько пропустит защитник «Динамо» Лаксальт

По данным «СЭ», защитник «Динамо» Диего Лаксальт, пропустивший матч 9-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1) из-за мышечной травмы, не сыграет и в следующем туре с «Ахматом» (1 октября).

В следующей кубковой встрече со «Спартаком» (4 октября) уругваец не примет участие в любом случае из-за дисквалификации, а участие в матче с «Факелом» (8 октября) зависит от темпов восстановления.

В сезоне-2023/24 30-летний Лаксальт принял участие в 10 матчах «Динамо» во всех турнирах и сделал 2 результативные передачи.