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Мостовой — о новичке «Спартака» Бабиче: «Просто топ, очень солидное приобретение»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался об игре защитника «Спартака» Срджана Бабича.

«Бабич — просто топ, я еще с самого начала сказал, что через пару матчей он будет основным защитником «Спартака». Так это и случилось. Неудивительно, что Бабич усадил на скамейку Джикию. Для нашего чемпионата это очень солидное приобретение. Пока Бабич играет очень уверенно. Посмотрим, как он будет играть дальше», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

27-летний серб в летнее трансферное окно перешел в «Спартак» из испанской «Альмерии». Он провел 3 матча за красно-белых, в которых отличился двумя голами.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Мостовой
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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2
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
3
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
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 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
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9
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 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
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 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
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 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
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 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
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