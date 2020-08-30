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Владислав Радимов: «Готов поспорить, что «Спартаку» медалей не видать»

02:06
Владислав Радимов. Фото Евгения Матвеева., "СЭ"
Владислав Радимов. Фото Евгения Матвеева., "СЭ"
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов уверен, что «Спартак» не войдет в тройку призеров по итогам сезона.

«Вопрос к красно-белым, — написал Радимов в Twitter. — То есть вы вот всерьез считаете, что по окончании чемпионата останетесь в тройке лидеров? Вы это серьезно?! Хорош смешить, а! Готов поспорить — никаких медалей вам не видать!»

«Спартак» на данный момент занимает первое место в Тинькофф чемпионате России, имея в активе 14 очков в шести матчах. У идущего вторым «Зенита» 12 очков и матч в запасе.

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