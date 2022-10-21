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Бондаренко: «Динамо» договорилось о покупке Думбия за 3,5 миллиона евро. Через полгода ЦСКА заплатил 7»

Бондаренко рассказал, как в свое время «Динамо» упустило Сейду Думбия
Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший руководитель селекционной службы «Динамо» Владислав Бондаренко, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как в свое время клуб упустил ивуарийского нападающего Сейду Думбия.

— Из-за Кобелева «Динамо» упустило Сейду Думбия?

— Да, я два раза был в Швейцарии, уже договорился и с «Янг Бойз», и с игроком, и с его агентами. Мы практически закрыли сделку. Оставалось перевести в Берн три с половиной миллиона евро — и все, Думбия в «Динамо»!

— Три с половиной?! ЦСКА за него семь заплатил!

— Да. Но спустя полгода, когда Думбия за «Янг Бойз» еще больше мячей наколотил. Он и в России с первого же матча начал забивать. В том числе «Динамо»... Для меня до сих пор загадка, что смущало в нем Кобелева.

— Андрей Николаевич привел хоть один аргумент?

— Нет. Он не из тех, кто будет приводить доводы, что-то объяснять. Не нравится, и точка! Работать с Кобелевым очень тяжело. Своеобразный человек, с каким-то своим видением футбола. Всегда поступает так, как хочет. Переубедить нереально, другой точки зрения для него не существует. Я не удивлен, что он давно без работы. В «Динамо» у Кобелева было много шансов. Но извлечь из них ничего не смог. Бронза-2008 так и осталась для него потолком.

 
Роман Авдеев и&nbsp;Владислав Бондаренко. Владислав Бондаренко: «Торпедо» почти вышло наверх. На совете директоров Авдеев произнес: «Вы что творите?!»

 

Сейду Думбия
ФК Динамо (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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