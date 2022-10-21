Бондаренко: «Кобелев забраковал Пасторе. И настоял на покупке Агияра»
Бывший руководитель селекционной службы «Динамо» Владислав Бондаренко, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что в 2009 году клуб мог подписать контракт с аргентинским полузащитником Хавьера Пасторе.
— 15 лет назад вы руководили селекцией в московском «Динамо». Самое интересное, с чем там столкнулись?
— В «Динамо» все было скудненько. Деньги туда позже потекли, а нам на одно трансферное окно выделяли три миллиона евро.
— Не разгуляешься.
— Мягко говоря. Тем не менее в 2008-м завоевали бронзу. Составчик был неплохой. Как и атмосфера в команде.
— Вы привезли тогда Ропотана, Уилкшира и Агияра. Сколько за них заплатили?
— За Ропотана — три миллиона евро. В следующее трансферное окно примерно за два миллиона купили Уилкшира. С «Твенте» чуть-чуть пободались, сбили цену. Что касается Агияра, то он обошелся в 2,5 миллиона евро. Но это креатура Кобелева.
— Андрей Николаевич рассказывал нам про Агияра: «Это самый обидный селекционный просчет. Приехал в Россию с девушкой, та через месяц не выдержала — укатила обратно. И все, он закис. Просил об одном: «Отпустите!» Под конец уже демонстративно стоял на тренировках». Вы с подругой футболиста перед подписанием контракта общались?
— Нет. На это не было времени. Брали уругвайца, когда заявочный период уже заканчивался. У нас провисала позиция атакующего полузащитника, Кобелев настаивал на приобретении Агияра. Я дважды летал в Португалию, общался с его агентом, смотрел матчи «Браги». Выглядел парень неплохо. Быстрый, техничный, в пасик играет. Но в «Динамо» не прижился. А знаете, кого мы могли взять вместо Агияра?
— Кого же?
— Аргентинца Пасторе! Всего за полтора миллиона! Но Кобелев его забраковал. Предпочел Агияра.
— Почему?
— Понятия не имею. Идет совещание с участием селекционного отдела и тренерского штаба. Шесть человек голосуют за покупку Пасторе, которого успели уже изучить от и до. Против один-единственный — Кобелев!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1