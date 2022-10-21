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Бондаренко: «Кобелев забраковал Пасторе. И настоял на покупке Агияра»

Бондаренко рассказал, что в 2009 году «Динамо» могло подписать контракт с полузащитником Пасторе
Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший руководитель селекционной службы «Динамо» Владислав Бондаренко, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что в 2009 году клуб мог подписать контракт с аргентинским полузащитником Хавьера Пасторе.

— 15 лет назад вы руководили селекцией в московском «Динамо». Самое интересное, с чем там столкнулись?

— В «Динамо» все было скудненько. Деньги туда позже потекли, а нам на одно трансферное окно выделяли три миллиона евро.

— Не разгуляешься.

— Мягко говоря. Тем не менее в 2008-м завоевали бронзу. Составчик был неплохой. Как и атмосфера в команде.

— Вы привезли тогда Ропотана, Уилкшира и Агияра. Сколько за них заплатили?

— За Ропотана — три миллиона евро. В следующее трансферное окно примерно за два миллиона купили Уилкшира. С «Твенте» чуть-чуть пободались, сбили цену. Что касается Агияра, то он обошелся в 2,5 миллиона евро. Но это креатура Кобелева.

— Андрей Николаевич рассказывал нам про Агияра: «Это самый обидный селекционный просчет. Приехал в Россию с девушкой, та через месяц не выдержала — укатила обратно. И все, он закис. Просил об одном: «Отпустите!» Под конец уже демонстративно стоял на тренировках». Вы с подругой футболиста перед подписанием контракта общались?

— Нет. На это не было времени. Брали уругвайца, когда заявочный период уже заканчивался. У нас провисала позиция атакующего полузащитника, Кобелев настаивал на приобретении Агияра. Я дважды летал в Португалию, общался с его агентом, смотрел матчи «Браги». Выглядел парень неплохо. Быстрый, техничный, в пасик играет. Но в «Динамо» не прижился. А знаете, кого мы могли взять вместо Агияра?

— Кого же?

— Аргентинца Пасторе! Всего за полтора миллиона! Но Кобелев его забраковал. Предпочел Агияра.

— Почему?

— Понятия не имею. Идет совещание с участием селекционного отдела и тренерского штаба. Шесть человек голосуют за покупку Пасторе, которого успели уже изучить от и до. Против один-единственный — Кобелев!

Роман Авдеев и&nbsp;Владислав Бондаренко. Владислав Бондаренко: «Торпедо» почти вышло наверх. На совете директоров Авдеев произнес: «Вы что творите?!»

Хавьер Пасторе
ФК Динамо (Москва)
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