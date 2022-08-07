Российский композитор, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на результативность Квинси Промеса в стартовых турах чемпионата России.

«У Промеса есть что-то общее с Робсоном. Квинси играет с огоньком, весело и по-спартаковски. Он настоящий спартаковец! В прошлой игре хорошо сыграл, в матче с «Уралом» забил. Мне он очень нравится! Сейчас это тот Промес, который был в чемпионский год. Он не отлынивает, работает», — сказал Пресняков «СЭ».

В 4-м туре РПЛ Промес отметился голом в ворота «Урала» (2:0), теперь на его счету четыре мяча в сезоне-2022/23.

Красно-белые делят первое место в турнирной таблице чемпионата России с ЦСКА. В следующем туре московский клуб сыграет дома с «Сочи». Игра состоится 14 августа и начнется в 20.00 по московскому времени.