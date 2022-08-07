Медина заявил, что ЦСКА может стать чемпионом РПЛ: «У нас есть мечта, мы усердно работаем»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина высказался о перспективах армейцев выиграть чемпионат России.

— Мне кажется, у нас есть возможность стать чемпионами. У нас хорошие игроки. Я уверен, что мы можем побороться за первое место. У нас есть мечта, мы усердно работаем. Мне кажется, мы способны победить.

— Ты говорил, что готов перекрасить волосы в красно-синий, но не отрезать косичку. Почему?

— Не знаю. Я думаю, что в ней моя сила.

ЦСКА одержал третью победу в нынешнем сезоне чемпионата страны в 4-м туре против «Факела» (4:1). Армейцы вместе со столичным «Спартаком» занимают первые две строчки в таблице РПЛ, у обеих команд по 10 очков.