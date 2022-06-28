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Форвард «Динамо» Нжи сфотографировался в форме «Наполи»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Клинтон Нжи.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи выложил у себя в соцсетях свою фотографию в форме итальянского «Наполи».

«Вперед!» — подписал публикацию футболист.

Клинтон Нжи. Фото Соцсети Клинтона Нжи
Клинтон Нжи.
Соцсети Клинтона Нжи

Нжи перешел в «Динамо» из «Марселя» в июле 2019 года. В сезоне-2021/22 камерунец забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи в 22 матчах за московскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего форварда в 1,2 миллиона евро.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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