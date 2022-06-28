Форвард «Динамо» Нжи сфотографировался в форме «Наполи»

Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи выложил у себя в соцсетях свою фотографию в форме итальянского «Наполи».

«Вперед!» — подписал публикацию футболист.

Клинтон Нжи. Соцсети Клинтона Нжи

Нжи перешел в «Динамо» из «Марселя» в июле 2019 года. В сезоне-2021/22 камерунец забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи в 22 матчах за московскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего форварда в 1,2 миллиона евро.