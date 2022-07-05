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Пономарев: «Газинский в ЦСКА? Это смешно даже. Очередная глупость»

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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал возможный переход Юрия Газинского в армейский клуб.

«Очередная глупость. Ни в коем случае нельзя делать такие глупые вещи. Футболист может нормально функционировать с 23 до 29 лет. Дальше — практически невозможно, начинаются травмы, и они повторяются. У Дзагоева так же было: у него никогда не было травмы, а тут задняя поверхность полетела. Газинский в ЦСКА? Это смешно даже. Не хочу об этом говорить. Пускай молодежь работает, надо ее научить вкалывать на футбольном поле, а не деньги получать и не кормить этими деньгами», — сказал Пономарев «СЭ».

Ранее «Чемпионат» сообщил о том, что Газинский прошел медобследование. Клуб и игрок будут обсуждать условия контракта.

Газинский перешел в «Краснодар» из московского «Торпедо» в июле 2013 года. В сезоне-2021/22 полузащитник забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу в 17 матчах за «быков».

Юрий Газинский
РПЛ
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