Пономарев: «Газинский в ЦСКА? Это смешно даже. Очередная глупость»
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал возможный переход Юрия Газинского в армейский клуб.
«Очередная глупость. Ни в коем случае нельзя делать такие глупые вещи. Футболист может нормально функционировать с 23 до 29 лет. Дальше — практически невозможно, начинаются травмы, и они повторяются. У Дзагоева так же было: у него никогда не было травмы, а тут задняя поверхность полетела. Газинский в ЦСКА? Это смешно даже. Не хочу об этом говорить. Пускай молодежь работает, надо ее научить вкалывать на футбольном поле, а не деньги получать и не кормить этими деньгами», — сказал Пономарев «СЭ».
Ранее «Чемпионат» сообщил о том, что Газинский прошел медобследование. Клуб и игрок будут обсуждать условия контракта.
Газинский перешел в «Краснодар» из московского «Торпедо» в июле 2013 года. В сезоне-2021/22 полузащитник забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу в 17 матчах за «быков».
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4
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14
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15
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16
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|15.07
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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