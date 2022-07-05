Газинский: «Первый раз слышу о медосмотре, я не вел переговоров с ЦСКА»
Газинский прокомментировал информацию о прохождении медосмотра для ЦСКА
Экс-игрок «Краснодара» Юрий Газинский сообщил, что ничего не слышал о медосмотре для перехода в ЦСКА.
— Первый раз об этом слышу. Я не проходил медосмотр.
— Вы сейчас ведете с кем-то переговоры?
— Да, ведем переговоры с клубами.
— ЦСКА не входит в этот список?
— Давайте пока без конкретики, — сказал «РБ Спорту» Газинский. — Я первый раз от вас услышал эту информацию.
— Из ваших слов следует, что с ЦСКА переговоров не вели?
— Не вел.
— Когда определится ваше будущее?
— Я жду информации, как и вы.
Газинский перешел в «Краснодар» из московского «Торпедо» в июле 2013 года. В сезоне-2021/22 полузащитник забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу в 17 матчах за «быков».
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