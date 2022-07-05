Экс-игрок «Краснодара» Газинский прошел медосмотр для ЦСКА

Экс-игрок «Краснодара» Юрий Газинский прошел медицинский осмотр перед трансфером в московский ЦСКА. Однако о завершении трансфера точно не объявят в ближайшие дни.

«Вопрос с переходом еще не закрыт. Клуб не принял окончательного решения, а также предстоят переговоры по условиям контракта», — рассказал источник «Чемпионата».