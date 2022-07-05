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Экс-игрок «Краснодара» Газинский прошел медосмотр для ЦСКА

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Краснодара» Юрий Газинский прошел медицинский осмотр перед трансфером в московский ЦСКА. Однако о завершении трансфера точно не объявят в ближайшие дни.

«Вопрос с переходом еще не закрыт. Клуб не принял окончательного решения, а также предстоят переговоры по условиям контракта», — рассказал источник «Чемпионата».

Газинский перешел в «Краснодар» из московского «Торпедо» в июле 2013 года. В сезоне-2021/22 полузащитник забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу в 17 матчах за «быков».

Источник: https://www.championat.com/football/news-4746393-gazinskij-proshyol-medosmotr-dlya-cska-klub-eschyo-ne-opredelilsya-stoit-li-podpisyvat-igroka.html
Юрий Газинский
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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