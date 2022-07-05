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Сегодня, 13:47

«Зенит» заплатит «Сочи» за Родригао около 4 миллионов евро

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Родригао.
Фото Global Look Press

Покупка защитника «Сочи» Родригао обойдется «Зениту» в сумму около 4 миллионов евро, сообщает Metaratings.

По данным источника, переговоры о трансфере 26-летнего бразильца велись около месяца.

Ранее сообщалось, что футболист уже согласовал условия контракта с «Зенитом».

Родригао перешел в «Сочи» из «Жил Висенте» в июле 2021 года. В сезоне-2021/22 защитник забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 31 матче за сочинцев.

Источник: https://metaratings.ru/news/zenit-zaplatit-okolo-4-mln-evro-za-transfer-rodrigao-iz-sochi-1305254/
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