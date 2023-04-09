Ветеран ЦСКА — о футболистах «Химок»: «С ними ничего не сделаешь. Беготней они только могут выигрывать»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «СЭ» победу ЦСКА над Химками в матче 22-го тура РПЛ (3:0).

«Другого я не ожидал от армейцев. «Химки» просто никакие. Билялетдинов взялся не за свое дело. Что он хотел? Хотел поднять «Химки» до другого уровня? Да ничего с ними не сделаешь. Беготней они только могут выигрывать. Но это за счет физики. А они ударяются в технику, в тактику. Это не их дело. Конечно, ЦСКА на две головы выше. По классу, по мастерству, по мышлению. Только нужно настроиться грамотно. В любом противнике всегда надо видеть хорошего соперника. Молодец Ваня Обляков. Он обретает хорошую форму и растет. Видно по нему, что он уже зрелый футболист, приятно на него смотреть. А так все ребята хорошо сыграли, отработали на своих местах. Оборона сработала нормально. Все закономерно», — сказал Пономарев «СЭ».

Также Пономарев высказался об игре хавбека ЦСКА Хорхе Карраскаля.

«Федотов правильно сделал, что посадил на лавку его. На лавке сидеть ему надоело. Надо уже отрабатывать свое имя. Тебя зачем брали? Ты хорошо себя показал. Нет, он стал почивать на лаврах. Он думал, что все, раз он такой корефан, значит, можно дурака повалять на поле. Надо все время пахать на поле, как Папа Карло. Тогда будет толк», — добавил Пономарев.

ЦСКА располагается на 4-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 41 очко за 22 тура. «Химки» занимают 15-е место с 13 очками.