«Краснодар» — «Пари НН»: Кривцов сделал дубль

«Краснодар» удвоил преимущество в матче 22-го тура РПЛ против «Пари НН» — 2:0.

Автором забитого гола стал полузащитник Никита Кривцов на 14-й минуте встречи. Ранее Кривцов отличился на 4-й минуте.





Этот гол стал для 20-летнего полузащитника пятым в текущем сезоне РПЛ.