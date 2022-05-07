«Урал» — «Спартак»: видеообзор матча 28-го тура РПЛ

«Спартак» победил «Урал» в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ со счетом 3:1.

Дублем отметился нападающий «Спартака» Шамар Николсон, еще один мяч в ворота «Урала» забил полузащитник Виктор Мозес. В составе «Урала» отличился защитник Лео Гогличидзе.

«Спартак» поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Урал» с 27 очками идет на 14-м месте.