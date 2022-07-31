Пономарев считает, что ничья с «Нижним Новгородом» не лишает ЦСКА надежд на чемпионство

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на ничейный результат в матче 3-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (2:2).

«Игра, конечно, очень понравилась. Особенно первый тайм армейцев. Они показывали хорошую игру, но случился провал в обороне. Этого я не ожидал. Матч не лишает надежд на чемпионство. У ЦСКА хорошие перспективы. Команда укрепилась, хотелось бы еще найти левого защитника, тогда оборона будет закрыта», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

В 4-м туре ЦСКА сыграет на своем поле с «Факелом» (6 августа, 17.30 мск), а «Нижний Новгород» встретится с «Сочи» в гостях (7 августа, 20.00 мск).