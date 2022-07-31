Андрей Федун не стал комментировать слухи об уходе брата и продаже «Спартака»

Андрей Федун, брат владельца «Спартака» Леонида Федуна, не стал комментировать слухи об уходе брата из московского клуба и продаже красно-белых.

«Матч с «Оренбургом»? Все всегда ждут одного и того же. Покидает ли Леонид Федун «Спартак»? Без комментариев. Продается ли «Спартак»? Без комментариев», — сказал Александр Федун.

Леонид Федун владеет контрольным пакетом акций «Спартака» с 2004 года.

31 июля «Спартак» дома сыграет с «Оренбургом». Встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и начнется в 17.30 по московскому времени.