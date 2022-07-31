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Селюк — о Дзюбе: «Сейчас все кричат: «Своих не бросаем». Тогда почему Дзюбу бросили?»

Иван Шитик
Корреспондент
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Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением относительно будущего Артема Дзюбы.

Дзюба внес весовым вклад в развитие клуба. Он помог «Зениту» выиграть четыре чемпионства подряд. А сейчас взяли и задвинули его. Ведь все руководители питерские. И у меня вопрос. Сейчас все кричат: «Своих не бросаем». Тогда почему Дзюбу бросили? Смотрю по сторонам — люди, эти диванные эксперты, которые вообще в футболе не разбираются, на тему Артема высказываются с каким-то злорадством.

Везде какая-то зависть, соревновательный момент. Всем хочется сказать: «И где ты, Дзюба? Так тебе и надо». Это происходит, потому что Дзюба по своей натуре — лидер. Надо научиться относиться друг к другу уважительно. Сербы или португальцы подтягивают и рекомендуют своих. Тренеры сразу привозят по пять соотечественников. Таким образом они захватывают Европу. А россияне все друг от друга шарахаются, ненавидят», — цитирует Селюка «ВсеПроСпорт».

Источник: https://www.vseprosport.ru/lenta/2022/07/31/seljuk-zenit-dolzhen-vernut-dzjubu-sejchas-vse-krichat-svoih-ne-brosaem-togda-pochemu-artjoma-brosili

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак 2
Оренбург 0
1-й тайм

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит 5
Локомотив 0
Матч завершен

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль 3
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
Артем Дзюба
Дмитрий Селюк
8
7
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
3
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
4
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
5
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
6
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
7
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 2 : 2
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
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Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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