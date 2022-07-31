Селюк — о Дзюбе: «Сейчас все кричат: «Своих не бросаем». Тогда почему Дзюбу бросили?»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением относительно будущего Артема Дзюбы.

Дзюба внес весовым вклад в развитие клуба. Он помог «Зениту» выиграть четыре чемпионства подряд. А сейчас взяли и задвинули его. Ведь все руководители питерские. И у меня вопрос. Сейчас все кричат: «Своих не бросаем». Тогда почему Дзюбу бросили? Смотрю по сторонам — люди, эти диванные эксперты, которые вообще в футболе не разбираются, на тему Артема высказываются с каким-то злорадством.

Везде какая-то зависть, соревновательный момент. Всем хочется сказать: «И где ты, Дзюба? Так тебе и надо». Это происходит, потому что Дзюба по своей натуре — лидер. Надо научиться относиться друг к другу уважительно. Сербы или португальцы подтягивают и рекомендуют своих. Тренеры сразу привозят по пять соотечественников. Таким образом они захватывают Европу. А россияне все друг от друга шарахаются, ненавидят», — цитирует Селюка «ВсеПроСпорт».