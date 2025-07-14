Полузащитник ЦСКА Глебов заявил, что новый тренер Челестини запретил игрокам есть мясо

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов рассказал, что поменялось в московской команде после прихода Фабио Челестини на пост главного тренера.

49-летний швейцарский специалист возглавил ЦСКА 20 июня, подписав контракт с клубом по схеме «2+1».

«Появилось много нового, многие правила ужесточились. Плюс приехали специально обученные люди, которые что-то нам подсказывают. Нам запретили есть мясо — это как минимум один из новых факторов, которые у нас сейчас есть. Посмотрим, что будет дальше, но надеюсь, что все это принесет нам пользу», — цитирует Глебова matchtv.ru.

Челестини сменил на посту главного тренера армейцев Марко Николича, который после ухода из ЦСКА возглавил греческий АЕК.

В 1-м туре чемпионата России сезона-2025/26 красно-синие сыграют 21 июля против «Оренбурга».