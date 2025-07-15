Пономарев о Челестини: «Он может привести ЦСКА к чемпионству»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о главном тренере армейцев Фабио Челестини.

«Челестини может привести ЦСКА к чемпионству. Он сам прилично поиграл за сборную Швейцарии. По его лицу, поведению видно, что он соображает в этом деле. Это хорошая находка для армейцев. Челестини — очень авторитетный человек, который правильно себя ведет. ЦСКА совершили хорошее приобретение», — сказал Пономарев «СЭ».

49-летний швейцарский специалист возглавил ЦСКА 20 июня, подписав контракт с клубом по схеме «2+1».

Челестини сменил на посту главного тренера армейцев Марко Николича, который после ухода из ЦСКА возглавил греческий АЕК.

В 1-м туре чемпионата России сезона-2025/26 красно-синие сыграют 21 июля против «Оренбурга».