Кузьмичев — о матче «Спартака» с ЦСКА: «У меня вообще никаких вопросов к судейству нет»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев признался, что у него нет вопросов к судейству в матче 28-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА (2:1).

«У меня вообще никаких вопросов к судейству нет. Многие говорят, что пенальти в ворота ЦСКА спорный, но на повторе четко видно, что первым до мяча добрался Мозес и потом уже по подошве получил от армейского игрока. Ясно, что он усилил эффект своим красивым падением, но с точки зрения правил пенальти стопроцентный», — цитирует Кузьмичева «РБ Спорт».