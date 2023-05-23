Габулов: «Легионеры, которые хотели уехать из РПЛ, уже сделали это»

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов считает, легионеры, которые хотели покинуть РПЛ, уже уехали.

«Несмотря на это, мы уже адаптировались под действующие ограничения. Отечественный футбол живет и функционирует, а команды продолжают играть. Да, какие-то легионеры уехали, какие-то еще уедут, но считаю, данным обстоятельством воспользуется минимальное число иностранцев. Все, кто хотел это сделать, уже сделали. А те, кого клубы подписывали позднее, осознанно приняли решение выступать здесь. Молодым россиянам доверяли изначально. Другое дело, что количество квалифицированных исполнителей не такое большое, чтобы поддерживать высокий уровень футбола в стране. Но все, что ни делается, — к лучшему. Когда наши молодые ребята регулярно получают практику на самом высоком уровне, их мастерство растет при должном отношении к делу. И дай бог, когда все ограничения снимут, мы получим гораздо больше молодых и мотивированных игроков», — заявил Габулов RT.

22 мая ФИФА разрешила легионерам еще на год приостанавливать контракты с российскими клубами.