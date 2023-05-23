Петржела: «Думаю, что «Спартак» даже чемпионат Кипра не выиграл бы»

Чешский тренер Властимил Петржела сравнил чемпионат Кипра с РПЛ. Он считает, что красно-белые не смогли бы победить в кипрском турнире.

«Думаю, что «Спартак» даже чемпионат Кипра не выиграл бы — они заняли бы место в пятерке. (Смеется).

Хотя, если честно сказать, РПЛ и кипрская лига — одинаковые чемпионаты по уровню на сегодняшний день. Но «Зенит», скорее всего, завоевывал бы золотые медали там так же часто, как и в России», — заявил Петржела «РБ Спорт».

Ранее «Арис», в котором играет российский форвард Александр Кокорин, впервые в своей истории стал чемпионом Кипра. В следующем сезоне команда сыграет в квалификации Лиги чемпионов.