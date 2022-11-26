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Владимир Гранат: «Конечно, Бердыев подойдет «Сочи». Он бы любому клубу РПЛ пригодился»

Алина Савинова
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Бывший футболист сборной России Владимир Гранат отреагировал на информацию о возможном назначении Курбана Бердыева на должность нового главного тренера «Сочи».

«Конечно, Бердыев подойдет «Сочи». Он бы любому клубу РПЛ пригодился. Думаю, он добьется успехов с командой, если на зимних сборах все хорошо поработают и будет точечное усиление. Бердыев с многими ребятами из «Сочи» работал. Они знают его требования, поэтому это серьезный союз клуба с Курбаном Бекиевичем», — цитирует «РБ Спорт» слова Граната.

Последним местом работы Бердыева был иранский «Трактор». 24 ноября специалист завил, что покидает клуб и собирается вернуться в российский футбол.

Ранее сообщалось, что Бердыев может стать главным тренером «Сочи».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-granat-berdy-ev-podojdet-sochi-on-by-lyubomu-klubu-rpl-prigodilsya/

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Владимир Гранат
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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16
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