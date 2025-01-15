Гранат: «Уверен, что «Динамо» найдет Бителло равноценную замену»

Экс-защитник сборной России Владимир Гранат прокомментировал возможный уход полузащитника Бителло из московского «Динамо».

«Если Бителло так поступает, что не приезжает на сборы команды, значит, он хочет себе больше контракт или вовсе не хочет играть за клуб. Это его выбор. Я уверен, что «Динамо» найдет ему равноценную замену. На мой взгляд, за полтора года в России Бителло не стал самым ключевым игроком в составе бело-голубых. У «Динамо» есть более ключевые футболисты. Например, Тюкавин.

Бразилец, безусловно, стал одним из лидеров команды, но точно не самым ключевым игроком. Однако уход Бителло, конечно, будет серьезной и ощутимой потерей для «Динамо». Футболист он все-таки качественный. Здорово вписался в игру команды», — цитирует Legalbet Граната.

В этом сезоне 25-летний бразилец сыграл 21 матч, забил один гол и отдал 10 результативных передач.