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Жигулев: «В ближайшее время все будет известно, станет понятно мое будущее»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Илья Жигулев рассказал, что в ближайшее время прояснится ситуация с его будущим в команде. Он играет за нижегородцев с сентября 2022 года.

«Сейчас самое главное — пройти сборы, набрать форму. Ставлю перед собой персональные цели. Но оставлю их при себе. Они не статистические, больше в плане прогресса. В том числе карьерного прогресса.

У меня долгосрочный контракт. Но не хотел бы все это обсуждать. Тяжелая тема. В ближайшее время все будет известно, станет понятно мое будущее», — цитирует «РБ Спорт» Жигулева.

Источник: «РБ Спорт»
Илья Жигулев
Футбол
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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