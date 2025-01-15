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Агент Сафонов: «Своей игрой Матвей Сафонов доказывает, что 20 миллионов — не потолок для него»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент Алексей Сафонов ответил на вопрос, есть ли в РПЛ игрок, который может уехать в топ-чемпионат за 50 миллионов евро.

«Сейчас в некоторые чемпионаты россиян не особо берут. Тот же Сафонов, я думаю, мог бы быть дороже. Своей игрой Сафонов доказывает, что 20 миллионов — не потолок для него. «ПСЖ», даже если будет его продавать, учитывая его возраст, свои деньги отобьет. Кто мог бы уехать? Батраков, Тюкавин, Пиняев, Литвинов. Не так много таких игроков.

Понятное дело, за 50 вряд ли, но за 20-30 миллионов могут. Даже Корнеев говорил, что если бы у некоторых игроков был не российский паспорт, то они бы стоили дороже. Разговоры идут по Угальде. Правда, там видно тоже какие-то агентские игры. Каждый день у него какие-то новые команды: то «Манчестер», то «ПСЖ». Со стороны кажется, что просто хотят поднять зарплату», — цитирует Metaratings.ru Сафонова.

Источник: Metaratings.ru
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Алексей Сафонов
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
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