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Сегодня, 14:30

Габулов назвал ничью ЦСКА с «Локо» катастрофой: «Победить не позволили тренерские решения»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов в интервью «СЭ» поставил под сомнение тренерские замены в матче 24-го тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом» (1:1).

«По результату для ЦСКА, конечно, эта ничья близка к катастрофе. Провести такой замечательный матч и не выиграть... В моем понимании, победить не позволили тренерские решения. Были удивительны те замены, они напрямую сказались на результате. Я не говорю о том, что вышедшие на замену футболисты плохо действовали. Но структура игры нарушилась, и «Локомотив» буквально сразу овладел преимуществом, создал несколько опасных моментов, в итоге забил. Для меня это стало непонятным, потому что 1:0 — достаточно скользкий счет. Если бы запас прочности был, тогда можно было бы менять структуру, убирать двух нападающих. Обляков провел блестящую игру. Понятно, что были желтые карточки, тренерский штаб мог опасаться этих моментов, но тем не менее результат всегда важнее всего», — сказал Габулов «СЭ».

Владимир Федотов. «Армейцам не позволили победить тренерские решения. Но ЦСКА — фаворит в борьбе за серебро». Мнение Габулова

В 24-м туре РПЛ ЦСКА упустил победу в матче с «Локомотивом» (1:1), хотя вел в счете и оказался в большинстве по ходу матча после удаления защитника Марио Митая.

После 24 туров ЦСКА располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, уступая «Спартаку» 3 очка, «Ростову» — 4, а лидирующему «Зениту» — 13 баллов.

Владимир Габулов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 22 1 4
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