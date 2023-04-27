Габулов назвал ничью ЦСКА с «Локо» катастрофой: «Победить не позволили тренерские решения»

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов в интервью «СЭ» поставил под сомнение тренерские замены в матче 24-го тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом» (1:1).

«По результату для ЦСКА, конечно, эта ничья близка к катастрофе. Провести такой замечательный матч и не выиграть... В моем понимании, победить не позволили тренерские решения. Были удивительны те замены, они напрямую сказались на результате. Я не говорю о том, что вышедшие на замену футболисты плохо действовали. Но структура игры нарушилась, и «Локомотив» буквально сразу овладел преимуществом, создал несколько опасных моментов, в итоге забил. Для меня это стало непонятным, потому что 1:0 — достаточно скользкий счет. Если бы запас прочности был, тогда можно было бы менять структуру, убирать двух нападающих. Обляков провел блестящую игру. Понятно, что были желтые карточки, тренерский штаб мог опасаться этих моментов, но тем не менее результат всегда важнее всего», — сказал Габулов «СЭ».

В 24-м туре РПЛ ЦСКА упустил победу в матче с «Локомотивом» (1:1), хотя вел в счете и оказался в большинстве по ходу матча после удаления защитника Марио Митая.

После 24 туров ЦСКА располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, уступая «Спартаку» 3 очка, «Ростову» — 4, а лидирующему «Зениту» — 13 баллов.