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Сегодня, 14:35

Асхабадзе — о судействе в РПЛ: «Клубы имеют право задавать вопросы. Давайте разбирать ошибки и улучшать работу»

Гендиректор «Факела» Асхабадзе высказался о судействе в рпл
Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в комментарии для «СЭ» предположил, как можно улучшить качество работы арбитров в чемпионате России.

«Если правильно и грамотно ответить на вопросы, которые я обозначил на собрании, это сделает ситуацию понятной и стабильной, — сказал Асхабадзе «СЭ». — Например, нужно ввести системы кнута и пряника, которые должны быть у всех. Главное — определиться в трактовках. Я спрашивал на общем собрании, приводил пример — не получил ответ. Нам на семинарах судьи показывают моменты и говорят: «Это пенальти, а это не пенальти». Проходит время, игра с «Химками» — происходит неудаление, которое рассмотрела ЭСК. Мы не подавали и не подаем протесты, они сами рассматривают эти моменты. Бессмысленно подавать жалобы, ЭСК должна рассматривать работу судей».

Асхабадзе также объяснил, почему клубы решили пригласить главу департамента судейства РФС Павла Каманцева на общее собрание.

«Был момент, когда не был поставлен пенальти в ворота «Химок» за то, что нам говорили на семинарах. Я этого не понимаю. Для меня трактовки непонятны. Мне также непонятны назначения судей. Это точно не компетенция ЭСК — поэтому мы и пригласили, с огромным уважением, Павла Каманцева. Клубы имеют право задавать вопросы. Давайте разбирать ошибки и улучшать работу», — добавил Асхабадзе.

После 24 матчей «Факел» с 18 очками располагается на 14-м месте. 28 апреля воронежцы сыграют в Москве с «Динамо» в матче 25-го тура РПЛ.

Футбол
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
2
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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30 тур
28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 22 1 4
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