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Сегодня, 16:34

Габулов считает, что «Локомотив» стал заметно слабее по сравнению с прошлым сезоном

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Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча второго тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом».

«Второй тур, команды только втягиваются. Учитывая исход прошлого чемпионата, «Динамо» будет иметь большое желание реабилитироваться в этом сезоне и достичь своей глобальной цели — чемпионства. Поэтому, начиная с первых туров, они будут нацелены не терять очки в тех матчах, в которых обязаны побеждать. Встреча с «Локомотивом» такой и является, потому что красно-зеленые стали заметно слабее по сравнению с прошлым сезоном. Не назову данное противостояние дерби в полном смысле этого слова, поскольку «железнодорожники» сейчас не настолько конкурентноспособны», — сказал Габулов «СЭ».

Игра между «Динамо» и «Локомотивом» пройдет в субботу, 27 июля. Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.

Александр Абустин

Владимир Габулов
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
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 - : -
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