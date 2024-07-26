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Мостовой: «У Станковича огромный плюс перед всеми остальными — он играл в футбол на высочайшем уровне»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший полузащитник сборной СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ между «Химками» и «Спартаком».

«Надеюсь, что у Станковича получится наладить игру в обороне. Первый матч получился ужасным. Хотя не ошибись Максименко, там можно было сыграть вничью. Когда я посмотрел состав красно-белых на матч с «Оренбургом», понял — тренер ошибся с выбором исполнителей на многих позициях. После игры он сам это сказал.

Думаю, Станковичу хватит времени, чтобы наладить игру в «Спартаке». У него огромный плюс перед всеми остальными тренерами красно-белых: Деян играл в футбол на высочайшем уровне. Он же не Абаскаль, которого называли чуть-ли не лучшим специалистом российского футбола. Как можно такое говорить? В футболе давно все придумано. Я это повторяю уже на протяжении многих лет. Что там изобретать?», — сказал Мостовой «СЭ».

Встреча между «Химками» и «Спартаком» пройдет 28 июля на стадионе «Арена Химки». Начало — в 15.00 по московскому времени.

Александр Мостовой
Деян Станкович
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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3
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4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
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