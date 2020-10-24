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Владимир Федотов: «У Джанаева небольшое повреждение, мы не стали рисковать его здорвьем»

14:00
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов объяснил отсутствие в стартовом составе на матч 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» вратаря Сослана Джанаева.

— У Джанаева небольшое повреждение ноги, мы не стали рисковать, — сказал в эфире «Матч Премьер» Федотов. — Зимний отрезок чемпионата впереди, не было смысла рисковать его здоровьем.

— Как повлияет на игру «Сочи» отсутствие Нобоа?

— Игра покажет. Команда не должна сильно зависеть от одного футболиста. Конечно, зависит, как бы мы ни лукавили, Кристиан — лидер, и статистика показывает, что он много делает для результата. Однако мы на то и команда, чтобы биться за своего товарища, выйти и показать содержательный футбол.

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