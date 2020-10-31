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Владимир Федотов: «Сегодня хороший шанс показать, на что ты способен»

18:53
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов оценил готовность команды к матчу 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

— Мы надеемся, что парни будут прогрессировать, — сказал Федотов в интервью «Матч Премьер». — Сегодня хороший шанс показать, на что ты способен.

Отсутствие Нобоа? Глупо говорить, что мы этого не ощутим. Но таков футбол: нет одних — выходят другие и показывают себя.

Сочи — Локомотив

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