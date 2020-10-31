Владимир Федотов: «Сегодня хороший шанс показать, на что ты способен»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов оценил готовность команды к матчу 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».
— Мы надеемся, что парни будут прогрессировать, — сказал Федотов в интервью «Матч Премьер». — Сегодня хороший шанс показать, на что ты способен.
Отсутствие Нобоа? Глупо говорить, что мы этого не ощутим. Но таков футбол: нет одних — выходят другие и показывают себя.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.