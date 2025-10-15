Федотов — о суде с ЦСКА: «Так сложилось. Но мы остались в великолепных отношениях»

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о взаимоотношениях с руководством ЦСКА.

— Многих смутило, что вы в принципе решили судиться с ЦСКА.

— Эта тема закрыта. Комментарии были даны. Ни у кого никаких обид не осталось. Это творческий процесс. Недоразумение. По-другому и не скажешь.

— Вы общались после этой истории с руководством ЦСКА? Например, с Романом Бабаевым?

— Пока нет.

— Как вы думаете, в каких вы отношениях?

— Я вообще такой человек... По крайней мере так родители приучили — не помнить чего-то плохого. Мы очень хорошо взаимодействовали с клубом, достигали поставленных целей. Расставание всегда оставляет недосказанность. Но мы спокойно пожали руки после завершения нашего сотрудничества, не имея претензий. То, что было в правовом поле... Так сложилось.

— Прошлым летом вы были сильно огорчены решением руководства?

— Наверное, [увольнение] всегда неприятно. Добиваешься или не добиваешься чего-то с командой, ты все в нее вкладываешь — без остатка. Любое расставание вне зависимости от его причин и формата — это огромное огорчение. Потому что это не просто годы работы, но и друзья, товарищи, с которыми ты ежедневно грызешь соль. Это самое сложное в тренерской профессии. Но жизнь не останавливается, надо двигаться дальше. Что бы там ни говорили и ни писали, у меня со всеми остаются хорошие, добропорядочные отношения. В этом плане никаких конфликтов у меня нет. Мы со всеми плодотворно работали и остались в великолепных отношениях. Если это не так, пусть кто-то скажет.

30 сентября спортивный арбитражный суд (CAS) обязал ЦСКА выплатить Владимиру Федотову 630,7 тысячи евро за досрочное расторжение контракта. Тренер покинул московский клуб летом 2024-го.