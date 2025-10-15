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15 октября 2025, 10:30

Федотов — о суде с ЦСКА: «Так сложилось. Но мы остались в великолепных отношениях»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о взаимоотношениях с руководством ЦСКА.

— Многих смутило, что вы в принципе решили судиться с ЦСКА.

— Эта тема закрыта. Комментарии были даны. Ни у кого никаких обид не осталось. Это творческий процесс. Недоразумение. По-другому и не скажешь.

— Вы общались после этой истории с руководством ЦСКА? Например, с Романом Бабаевым?

— Пока нет.

— Как вы думаете, в каких вы отношениях?

— Я вообще такой человек... По крайней мере так родители приучили — не помнить чего-то плохого. Мы очень хорошо взаимодействовали с клубом, достигали поставленных целей. Расставание всегда оставляет недосказанность. Но мы спокойно пожали руки после завершения нашего сотрудничества, не имея претензий. То, что было в правовом поле... Так сложилось.

— Прошлым летом вы были сильно огорчены решением руководства?

— Наверное, [увольнение] всегда неприятно. Добиваешься или не добиваешься чего-то с командой, ты все в нее вкладываешь — без остатка. Любое расставание вне зависимости от его причин и формата — это огромное огорчение. Потому что это не просто годы работы, но и друзья, товарищи, с которыми ты ежедневно грызешь соль. Это самое сложное в тренерской профессии. Но жизнь не останавливается, надо двигаться дальше. Что бы там ни говорили и ни писали, у меня со всеми остаются хорошие, добропорядочные отношения. В этом плане никаких конфликтов у меня нет. Мы со всеми плодотворно работали и остались в великолепных отношениях. Если это не так, пусть кто-то скажет.

30 сентября спортивный арбитражный суд (CAS) обязал ЦСКА выплатить Владимиру Федотову 630,7 тысячи евро за досрочное расторжение контракта. Тренер покинул московский клуб летом 2024-го.

Владимир Федотов.«Суд с ЦСКА? Так сложилось. Мы остались в великолепных отношениях». Федотов — о решении CAS, «Спартаке» и Кисляке
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Владимир Федотов (тренер)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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