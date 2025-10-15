Федотов — о суде с ЦСКА: «Так сложилось. Но мы остались в великолепных отношениях»
Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о взаимоотношениях с руководством ЦСКА.
— Многих смутило, что вы в принципе решили судиться с ЦСКА.
— Эта тема закрыта. Комментарии были даны. Ни у кого никаких обид не осталось. Это творческий процесс. Недоразумение. По-другому и не скажешь.
— Вы общались после этой истории с руководством ЦСКА? Например, с Романом Бабаевым?
— Пока нет.
— Как вы думаете, в каких вы отношениях?
— Я вообще такой человек... По крайней мере так родители приучили — не помнить чего-то плохого. Мы очень хорошо взаимодействовали с клубом, достигали поставленных целей. Расставание всегда оставляет недосказанность. Но мы спокойно пожали руки после завершения нашего сотрудничества, не имея претензий. То, что было в правовом поле... Так сложилось.
— Прошлым летом вы были сильно огорчены решением руководства?
— Наверное, [увольнение] всегда неприятно. Добиваешься или не добиваешься чего-то с командой, ты все в нее вкладываешь — без остатка. Любое расставание вне зависимости от его причин и формата — это огромное огорчение. Потому что это не просто годы работы, но и друзья, товарищи, с которыми ты ежедневно грызешь соль. Это самое сложное в тренерской профессии. Но жизнь не останавливается, надо двигаться дальше. Что бы там ни говорили и ни писали, у меня со всеми остаются хорошие, добропорядочные отношения. В этом плане никаких конфликтов у меня нет. Мы со всеми плодотворно работали и остались в великолепных отношениях. Если это не так, пусть кто-то скажет.
30 сентября спортивный арбитражный суд (CAS) обязал ЦСКА выплатить Владимиру Федотову 630,7 тысячи евро за досрочное расторжение контракта. Тренер покинул московский клуб летом 2024-го.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0