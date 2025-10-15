Федотов — об уходе Николича из ЦСКА: «Человек вправе поступать так, как он считает нужным»

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью «СЭ» поделился мнением о работе экс-тренера армейцев Марко Николича.

— С какими эмоциями вы смотрели на то, как восторгаются успехами Марко Николича?

— ЦСКА взял Кубок России, бронзовые медали. Это заслуженно. Только тренер, окружение, команда и клуб понимают, какими усилиями это достигается. Марко не случайно получил предложение возглавить ЦСКА. Он был на виду.

— Что вы думаете об уходе Николича из команды после слов в победной раздевалке о том, что теперь он идет за чемпионством?

— Это вопрос к Николичу. Я никакого отношения к нему не имею. Каждый день мы сталкиваемся с разными ситуациями. И говорить, что «я бы так не поступил», просто неправильно. Мы многого не знаем. Человек вправе поступать так, как он считает нужным.

46-летний Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года и в первом сезоне завоевал с командой Кубок России и бронзовые медали РПЛ. В 2020-2021 годах Николич руководил «Локомотивом», с которым завоевал Кубок России, а также серебряные и бронзовые медали РПЛ.