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15 октября 2025, 10:45

Федотов — об уходе Николича из ЦСКА: «Человек вправе поступать так, как он считает нужным»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Владимир Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью «СЭ» поделился мнением о работе экс-тренера армейцев Марко Николича.

— С какими эмоциями вы смотрели на то, как восторгаются успехами Марко Николича?

— ЦСКА взял Кубок России, бронзовые медали. Это заслуженно. Только тренер, окружение, команда и клуб понимают, какими усилиями это достигается. Марко не случайно получил предложение возглавить ЦСКА. Он был на виду.

— Что вы думаете об уходе Николича из команды после слов в победной раздевалке о том, что теперь он идет за чемпионством?

— Это вопрос к Николичу. Я никакого отношения к нему не имею. Каждый день мы сталкиваемся с разными ситуациями. И говорить, что «я бы так не поступил», просто неправильно. Мы многого не знаем. Человек вправе поступать так, как он считает нужным.

46-летний Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года и в первом сезоне завоевал с командой Кубок России и бронзовые медали РПЛ. В 2020-2021 годах Николич руководил «Локомотивом», с которым завоевал Кубок России, а также серебряные и бронзовые медали РПЛ.

Владимир Федотов.«Суд с ЦСКА? Так сложилось. Мы остались в великолепных отношениях». Федотов — о решении CAS, «Спартаке» и Кисляке
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Владимир Федотов (тренер)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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