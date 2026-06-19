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Судейство

Сегодня, 15:20

Ведущий «Матч ТВ» Романов о женщинах-судьях на ЧМ-2026: «Нужен жесткий отбор, как и с женщинами-водителями»

Руслан Минаев
Ведущий «Матч ТВ» Андрей Романов.
Фото соцсети

Ведущий «Матч ТВ» Андрей Романов допустил резкое высказывание в адрес арбитра Тори Пенсо, которая работала на матча ЧМ-2026 между Чехией и ЮАР (1:1).

В частности, он заявил, что женщины-арбитры должны проходить «более жесткое сито отбора, как и женщины-водители, с точки зрения того, как они ведут себя на дороге». Романов добавил, что женщины должны работать в футболе только в том случае, если «логика мышления приблизительно укладывается в мужские вещи».

Ранее бывший арбитр Сергей Лапочкин назвал блестящей работу Пенсо в матче Чехия — ЮАР.

39-летняя американка стала второй женщиной-арбитром, работавшей на мужском чемпионате мира главным судьей матча.

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