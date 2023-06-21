Федотов ответил, сможет ли Акинфеев в будущем стать главным тренером

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в беседе с обозревателем «СЭ» ответил на вопрос, сможет ли Игорь Акинфеев после окончания карьеры вратаря стать главным тренером и при каком условии это может произойти.

— Вы в первом же ответе упомянули Акинфеева. Как думаете, есть ли в нем потенциал стать сильным главным тренером? Он не исключил того, что пойдет именно в этом направлении, когда мы с ним зимой разговаривали.

— Игорь уже много лет капитан ЦСКА. А капитанами, тем более надолго, просто так не становятся, ведь это требует сумасшедших личностных качеств, которые он способен проявить в любой ситуации. Думаю, одним из важнейших качеств Акинфеева остается умение быть самим собой — таким великолепным, стержневым и справедливым человеком, который не меняется по отношению к людям и окружающей его обстановке. Это ключевые вещи, которые помогут ему стать хорошим тренером, если он, конечно,этого пожелает.