Чернышов считает чемпионат Турции привлекательным вариантом для российских игроков

Тренер Андрей Чернышов считает чемпионат Турции привлекательным для российских игроков.

«Хорошо, что нашими игроками интересуются в Турции, там интересный чемпионат. Пусть зовут и не самые именитые команды, но есть шанс себя проявить, а дальше может последовать уже более статусное предложение. Это не самый плохой вариант для футболистов из России. Плюс клубы РПЛ пока остаются за бортом еврокубков, поэтому вариант с переездом в Турции выглядит интересным», — цитирует Чернышова Betonmobile.ru.

Ранее сообщалось, что несколько турецких клубов интересуются полузащитниками «Зенита» Далером Кузяевым и Данилом Круговым.